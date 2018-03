Baromètre Ifop/Fiducial : grosse chute de Wauquiez après l'EM Lyon

Le président du parti Les Républicains paye ses sorties lors d'un cours à l'EM Lyon dans le dernier baromètre Ifop/Fiducial pour Sud Radio et Paris Match.

©Tim Douet Laurent Wauquiez

La polémique née après ses propos durant un cours à l'EM Lyon a fait dévisser Laurent Wauquiez dans les sondages. Selon le dernier baromètre Ifop/Fiducial* pour Sud Radio et Paris Match, le président du parti Les Républicains ne recueille plus que 32% de "bonne opinion" contre 41% en février (-9pts).

Plus dommageable encore pour le président du conseil régional, sa popularité au sein de son propre parti est tombée à 67% contre 83% en février (-16pts). Laurent Wauquiez qui oppose souvent Paris et la province a même vu sa popularité baisser dans tous les types de territoires. Dans les communes rurales, elle est passée de 48% à 32%, dans les communes urbaines de provinces de 41% à 35% et dans l'agglomération parisienne de 40% à 23%.

Sarkozy, Juppé et Pécresse plus populaires que Wauquiez chez LR

Chez Les Républicains, il est devancé dans le classement par Alain Juppé qui recueille 59% d'opinion positive (+2pts), Valérie Pécresse 50% (+8pts) et François Baroin 44% (+2pts). Alain Juppé et Valérie Pécresse sont désormais plus populaires que Laurent Wauquiez au sein du parti Les Répiublicains avec respectivement 72% et 69% de "bonne opinion". Un parti dans lequel Nicolas Sarkozy est toujours le plus populaire avec 75% de "bonne opinion".

Dans le classement général des personnalités les plus populaires, Nicolas Hulot est toujours en tête avec 62% de "bonne opinion", Emmanuel Macron a perdu 4pts en un moins pour tomber à 54% et Gérard Collomb recule encore pour arriver à 40%, contre 44% en février.

*L’enquête a été menée par téléphone du 9 au 10 mars 2018 auprès d’un échantillon de 957 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau d’éducation) après stratification par région et catégorie d’agglomération.