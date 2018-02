B. Lamizet : "Laurent Wauquiez se met du côté du populisme"

Professeur émérite de sciences de l’information et de la communication à Sciences Po Lyon, Bernard Lamizet est l'auteur de l'ouvrage "Les mots et les voix : le discours des candidats à l'élection présidentielle de 2017 en France". Selon l'enseignant, le discours tenu par Laurent Wauquiez devant des élèves de l'EM Lyon et enregistré à son insu marque un glissement de la droite vers l'extrême droite.

©Tim Douet Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du parti Les Républicains

Lyon Capitale : Quelle lecture faites-vous des propos tenus par Laurent Wauquiez lors des cours dispensés à l'EM Lyon ?

Bernard Lamizet : En s'exprimant de cette façon, avec des phrases du type : "vous avez vu les guignols d'En marche, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture du pantalon", Laurent Wauquiez se met du côté du populisme. Le populisme n'est pas un véritable mouvement politique, mais une façon de faire de la politique qui est caractérisée par un lien entre engagement politique, discours, vulgarité et familiarité. Comme si l'opinion publique se construisait de façon amicale. De cette façon, Laurent Wauquiez se situe franchement du côté du Front National. Au lieu de faire des analyses et des réflexions politiques, il dénonce de façon vulgaire et ne fait que dénoncer.

Vous ne croyez pas à l'argument de défense qui consiste à dire qu'il s'agit de "petites phrases" au milieu d'un cours de plusieurs heures ?

Je pense que c'est extrêmement malhonnête : ou les choses ont été dites ou elles ne l'ont pas été. Quelqu'un qui fait un cours dans une grande école et qui a une certaine personnalité politique connue sait très bien que rien de ce qu'il dit n'est confidentiel. D'autre part, je n'ai jamais pensé qu'il y avait ce que l'on appelle les "petites phrases" car en étudiant la sémiologue politique et en m'intéressant aussi à la psychanalyse, je pense que l’inconscient a une très grande place dans le discours. Je crois depuis toujours que c'est dans ce qu'on appelle les "petites phrases" que se situe de façon la plus évidente l’inconscient de celui qui parle. Au fond, ce que cela révèle de la conception de Laurent Wauquiez de la politique, c'est qu'il faut attaquer, c’est qu'il faut moins chercher de l'adhésion que dénoncer.

Quels bénéfices peut tirer Laurent Wauquiez en cherchant à être transgressif dans sa communication ?

L'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains montre une évolution des Républicains qui s'étaient engagés avec Nicolas Sarkozy et montre, en particulier, un ancrage dans une droite dure, d'où le silence d'Alain Juppé depuis un petit moment déjà. Je ne m'intéresse pas tellement à savoir les bénéfices que L. Wauquiez peut en tirer. Ce que je retiens, c'est une nouvelle façon de se situer dans l'espace politique. Avec les tensions au sein du Front National entre Marine Le Pen et son père, Laurent Wauquiez occupe un certain terrain d'une droite extrême. D'où l'importance de cette façon populiste de s'exprimer qui a toujours caractérisé l'extrême droite.

Peut-on durablement monter en politique en cherchant délibérément à être la cible des élites politiques et médiatiques ?

Le populisme ne peut pas durer en politique. C'est de la réaction dans le temps court. Ce n'est ni de l'ancrage, ni de l'identité, ni même de l'engagement. Le populisme comme façon de faire de la politique a toujours existé, mais les populistes ne durent pas. Je pense que ça n'a pas d'avenir.

Des observateurs ont comparé les paroles "trash" de Laurent Wauquiez à celles de Donald Trump aux États-Unis. Qu'en pensez-vous ?

C'est moins une comparaison que le constat que la droite aux États-Unis, en France, ou encore en Allemagne est en train de virer à l'extrême droite. D'où l'importance du mouvement AfD en Allemagne. Il y a un durcissement de la droite et une dimension populiste de son discours dans tous les pays. Là-dessus, Laurent Wauquiez est dans la même mouvance que Donald Trump. Par ailleurs, je pense que ce durcissement de la droite correspond à une absence de projet politique. La droite a longtemps eu un projet politique, sans doute n’en a-t-elle plus. Le projet politique de la droite libérale classique en France est tenu par Emmanuel Macron et son gouvernement qui mettent en œuvre ce projet avec quelques anciens membres du parti socialiste. Même le PS s'est, ainsi, ancré davantage à droite. Pour mieux s'en distinguer, la droite durcit son discours, dans le sillage de Wauquiez.