Aux Républicains, Laurent Wauquiez a placé des élus de sa région

Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux représentée au sein du bureau politique du parti Les Républicains, où Laurent Wauquiez s'est entouré de proches.

© Tim Douet Laurent Wauquiez au conseil régional en octobre 2016.

Le Journal du dimanche les appelle les "grognards", le "clan des Lyonnais". Ces élus d'Auvergne-Rhône-Alpes qui se sont installés dans les instances du parti Les Républicains, désormais dirigé par le président de cette région, Laurent Wauquiez. Ainsi, onze parlementaires sur cinquante membres du bureau politique sont issus d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui en fait la région la mieux représentée devant l'Île-de-France. On y trouve notamment le député du Cantal Vincent Descoeur, celui de la Loire Dino Cienieri, ou les vices-présidents du conseil régional Brice Hortefeux, Philippe Meunier, Stéphanie Pernod-Beaudon et Nicolas Daragon. Sa "garde rapprochée" a aussi pris place à LR: Arnaud Beuron (directeur de cabinet), Emmanuel Millan (directeur général ds Républicains) et David Rigault (chef de cabinet). Logique, finalement, pour un président qui mise sur "un cercle très soudé, pas très bavard, discret" pour l'accompagner, indique le JDD, citant son entourage.

Interrogé par le JDD, un cadre du parti résume : "Les instances du parti sont là pour appuyer sa dynamique. Il revient à un fonctionnement type RPR: le parti doit être une machine au service du président." De quoi donner une indication sur ses ambitions futures ?