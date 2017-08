Attentat de Barcelone : les élus lyonnais réagissent

De nombreux élus lyonnais ont réagi après l'attentat qui a fait au moins 13 morts et une centaine de blessés à Barcelone ce jeudi 17 août.

© AFP Recueillement après l’attentat de Barcelone

Dans un communiqué, Gérard Collomb, a "adressé ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des victimes du terrible attentat qui vient de toucher l’Espagne et plus particulièrement Barcelone" et "fait part de son profond soutien aux personnes blessées". Le ministre de l'Intérieur a aussi affirmé que "cet acte barbare conforte la détermination de la France à tout mettre en œuvre pour lutter contre la menace terroriste dont le niveau n’a jamais été aussi élevé, partout en Europe". Il a fini par assurer à "son homologue espagnol, Juan Ignacio Zoido, de l’appui indéfectible de la France dans cette épreuve".

"Sachez que les Lyonnais seront à vos côtés"

L'ancien maire de Lyon n'est pas le seul élu local à avoir réagi. Son successeur à la Métropole, David Kimelfeld, à publié un texte sur sa page Facebook. "Au nom de tous les Grands Lyonnais, je veux témoigner à Ada Colau Ballano, la maire de Barcelone, ainsi qu'à tous les Barcelonais notre solidarité. Sachez que les Lyonnais seront à vos côtés", a-t-il écrit. Il a aussi adressé une "pensée particulière pour les habitants de la Métropole de Lyon, nombreux à y séjourner cet été, et dont les liens avec cette métropole sœur sont forts. Les autorités sont avec vous". Selon le maire du 4e arrondissement, Barcelone a aussi été touché pour ce "qu'elle représente : l'ouverture, la tolérance, et le partage".

Conjointement avec Georges Képénékian, le maire de Lyon, David Kimelfeld a aussi fait parvenir un courrier de soutien et de solidarité à leurs homologues barcelonais ainsi qu’au Consul général d’Espagne à Lyon. Un courrier dans lequel ils "soulignent combien la population lyonnaise a été touchée par ces attaques portées au cœur de l’Espagne et expriment leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces ignobles attentats".

"Au niveau européen, Schengen est une passoire"

Autre figure locale, Laurent Wauquiez, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, a publié sur ses réseaux sociaux une réaction plus politique : "L'horreur, une fois de plus. La lutte contre le terrorisme islamiste doit être plus que jamais prioritaire". L'ex-député du Rhône, Georges Fenech est allé dans le même sens ce matin sur RMC où il a déclaré : "Nous avons du retard dans la guerre contre les djihadistes. Aujourd'hui, Barcelone, demain à qui le tour ?" . Le conseiller métropolitain s'en est aussi pris à la proposition de Gérard Collomb de remettre en place une police de proximité : "On n'est en contresens total avec la police de proximité alors que nous avons besoin de renforcer notre police d'intervention, renforcer les BACS". M.Fenech a aussi critiqué la collaboration européenne dans la lutte contre le terrorisme : "Au niveau européen, Schengen est une passoire". Et proposé la mise en place d'une "véritable coopération et pourquoi pas un FBI européen".

À gauche, Najat Vallaud-Belkacem a fait part de son "immense tristesse après cette attaque terroriste à Barcelone. Mes pensées vont aux familles et aux proches des victimes". Quant à Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du 1er arrondissement, elle a pudiquement publié une vidéo d'un live de la chanson Barcelona de Freddie Mercury et Montserrat Caballé une cantatrice catalane.