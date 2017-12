Après l’élection de L.Wauquiez, Nora Berra claque la porte des LR

Élue conseillère régionale sur les listes de Laurent Wauquiez en 2015, Nora Berra a fait connaître son désaccord sur la ligne portée aujourd'hui par le nouveau président des LR en annonçant son départ du parti.

© Tim Douet Nora Berra et Laurent Wauquiez, régionales 2015

Après "une réflexion sur ce que devient le parti", la conseillère Les Républicains à la Ville, à la Métropole de Lyon ainsi qu'au conseil régional a décidé de le quitter. Une décision qui suit l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti, qui a également provoqué le départ de Xavier Bertrand, ministre de tutelle de Nora Berra lorsqu'elle fût secrétaire d'Etat à la santé entre 2010 et 2012. "Le projet porté par Laurent Wauquiez est pour moi un projet de fermeture, une ligne où l'outrance a pris le pas sur la droite sociale et humaniste que je compte encore défendre. C'est une droite droitisée, dénuée d'équilibre, dans l'outrance sur les questions d'immigration et d'identité, avec de la critique permanente, une critique sans mesure" expliquait-elle ce mercredi à l'AFP. Pourtant, Nora Berra avait été élue au conseil régional, en 2015, sur les listes de Laurent Wauquiez. Une autre époque, selon elle. "À ce moment-là, le parti était tenu par une équipe dirigeante respectant les diverses sensibilités" ajoute-t-elle. Nora Berra n'a pas encore précisé ce qui suivra sa décision de quitter le parti, en particulier au sein du conseil régional. "La majorité du conseil régional, c'est une majorité LR-divers droite-apparentée. Je vais voir, je ne me suis pas encore projetée" indique-t-elle. Du côté de l'équipe de Laurent Wauquiez, la réaction est immédiate. Selon le journal Le Monde, l'entourage du président de région aurait considéré le choix de Nora Berra comme la marque "d'une droite sans valeurs qui appartient au passé".