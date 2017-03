Anne Lorne : “Thierry Braillard est un opportuniste”

Candidate aux élections législatives dans la 1re circonscription du Rhône, Anne Lorne (LR) sera opposée à Thierry Braillard (PRG), qui devrait vraisemblablement être soutenu par Gérard Collomb.

© Tim Douet Anne Lorne (LR).

Contactée par la rédaction de Lyon Capitale suite à l’annonce du soutien de Thierry Braillard à Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle, Anne Lorne évoque un choix "opportuniste" de la part de l’actuel secrétaire d’Etat aux Sports. "Thierry Braillard soutient les bons sondages et les faveurs d’Emmanuel Macron qui sont dans l’air du temps. Il veut conserver son siège, c’est logique", explique-t-elle. Cette décision traduit un "brouillard idéologique" qui existe dans la gauche lyonnaise, selon elle. Dans un premier temps, c’est Thomas Rudigoz, le maire du 5e arrondissement, qui était pressenti pour se présenter dans la 1re circonscription avec l’étiquette "En marche". "Thomas Rudigoz est apprécié et reconnu pour son travail. Nous avons des valeurs communes. C’est assez mal perçu pour lui d’être mis sur la touche", regrette-t-elle.

"Aujourd’hui, les habitants de la première circonscription du Rhône me disent que Thierry Braillard est totalement inconnu (...) Il n’a pas été très présent pendant cinq ans sur le terrain, sa suppléante [Gilda Hobert, NdlR] non plus. Les Lyonnais ne sont pas dupes", argue Anne Lorne en réponse à Thierry Braillard, qui l’avait qualifiée elle-même d’"inconnue au bataillon dans la circonscription" en décembre dernier.

Face à la future candidature de Thierry Braillard à la députation avec l’étiquette "En marche", la conseillère régionale déplore la tambouille interne de la gauche pour les prochaines législatives : "Les Républicains ont eu le courage d’investir des candidats avant les présidentielles alors que la gauche avance à vue et veut s’investir après les présidentielles." Même si elle assure que cela ne change rien à sa candidature et à son travail de terrain, Anne Lorne aura fort à faire pour gagner le siège du député sortant Thierry Braillard.

De l’autre côté de l’échiquier politique...

À gauche, l’annonce du soutien de Thierry Braillard à Emmanuel Macron a aussi du mal à passer. Elliot Aubin, adjoint à la maire du 1er arrondissement, également candidat (pour “La France insoumise”) dans la 1re circonscription du Rhône, a publié ce jeudi une lettre où il dénonce le "calcul politique" de l’actuel secrétaire d'Etat aux Sports. Selon lui, le choix du natif de Bron de soutenir Emmanuel Macron est guidé "par des intérêts personnels de petite politique".

"Thierry Braillard (…) cherche par tous les moyens [à] récupérer son poste de député. Il était donc naturel pour lui de soutenir l'homme des médias qui pourrait, selon des sondages orientés, l'emporter en mai prochain", lance-t-il, désignant l’“illisibilité” et l’“opportunisme” du candidat Thierry Braillard, fervent soutien de François Hollande.

Les différents candidats aux élections législatives se retrouveront face à face le 11 juin pour tenter de remporter la 1re circonscription du Rhône.

À lire aussi : Thierry Braillard rejoint Emmanuel Macron