Anne Brugnera (LREM) : ''je serai une députée travailleuse''

Gagnante dans la 4e circonscription du Rhône, Anne Brugnera se félicite de cette victoire apportée au parti du nouveau président de la République.

© Tim Douet

La candidate d’Emmanuel Macron a réussi à évincer la domination LR présente de puis longtemps au sein de la 4e circonscription : ''c’est bien sûr le fruit d’une dynamique nationale qui a suivi l’élection de notre président et la volonté des Français de lui donner la capacité de gouverner et de mettre la France en marche’’, répond-elle à Lyon Capitale. Anne Brugnera se voit être ''une députée travailleuse au service des Lyonnais’’ qui revendique son appartenance au parti LREM. En marche depuis seulement quelques mois, elle souhaite mettre en avant le programme et le projet du nouveau président : ''nous nous référerons toujours à ce programme, car c’est pour lui que nous sommes élus’’, termine la nouvelle députée.