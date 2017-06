Anne Brugnera (LREM) : "Rassembler pour mettre le pays en marche"

Candidate de la 4e circonscription, Anne Brugnera porte cette année les couleurs de La République En Marche. Elle se retrouvera au second tour face à la candidate Les Républicains, Dominique Nachury.

© Tim Douet Anne Brugnera à la Préfecture lors de la soirée des élections législatives du premier tour

Un mot qu'elle répète comme un mantra sacré : "rassemblement". C'est l'idée forte qu'elle défend avec le programme du Président. "Ça fait plusieurs mois que nous portons ce programme que nous avons co-construit dans un rassemblement et un renouvellement que, je crois, les Lyonnais attendaient", explique-t-elle. Une réaction nationale, mais plus particulièrement lyonnaise constate-t-elle : "Nous sommes dans des élections législatives qui ont suivi une élection présidentielle particulière. […] Gérard Collomb avait ouvert la voie à la métropole. On participe à la transformation de cette collectivité tous ensemble avec toutes les bonnes volontés, et les Lyonnais l'ont vu, c'est ce qu'ils apprécient dans notre candidature de La République En Marche." Une chance pour le programme présidentiel qui selon est soutenu par les électeurs de Macron, mais aussi par tous ceux qui n'ont pas voté pour lui : "Sur les marchés, en porte à porte, j'entendais les Lyonnais me dire soit "Nous avons choisi Emmanuel Macron et bien sûr nous allons continuer dans cette voie" soit "Nous ne l'avons pas choisi, mais maintenant qu'il est élu, nous allons lui donner sa chance.""

