Amphi Z : mobilisation des militants devant la Métropole à midi

À l’occasion du conseil métropolitain, les militants du collectif Amphi Z appellent à la mobilisation ce midi, rue du Lac. Le collectif entend bien réclamer des actions rapides et concrètes de la Métropole et de la Préfecture pour les personnes hébergées dans les squats de Villeurbanne.

© Rémi MARTIN Deux étudiants mettent en place une banderole sur le squat de Villeurbanne

Exaspérés par "l’inaction" de la Métropole et de la Préfecture, les militants du collectif Amphi Z appellent à un grand rassemblement rue du lac à midi. Cet après-midi se tiendra le conseil métropolitain, et le collectif espère pouvoir interpeller les élus. Alors que l’amphi Z a reçu hier matin un référé du tribunal administratif demandant l’expulsion immédiate du bâtiment rue Baudin, les militants "exigent" l’arrêt des poursuites judiciaires, la réquisition des bâtiments vides de la Métropole, la prise en charge immédiate des mineurs isolés étrangers présents dans les squats et la signature d’une convention d’occupation, qui permettrait d’occuper les lieux légalement. Le collectif de l’Amphi Z a annoncé continuer à occuper les bâtiments. L’avenir des squats mis en place par le collectif Amphi Z, soutenu par d’autres collectifs associatifs comme Agir Migrants Lyon, est pour l’instant incertain, puisque la Maison Mandela est toujours en attente de la décision de justice, tandis que le procès concernant le squat de la Trappe se tiendra lundi.