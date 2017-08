Alexandre Vincendet va rencontrer Nicolas Sarkozy

Après sa défaite aux dernières législatives, Alexandre Vincendet prépare son futur chez Les républicains. Contacté par les proches de Nicolas Sarkozy pour une rencontre avec l'ancien chef d'État, l'élu se verrait bien réincarner la droite lyonnaise.

Alexandre Vincendet ©Océane Fournier

Alors qu'il conteste la victoire d'Anissa Khedher dans sa circonscription, le jeune maire de Rilleux n'a pas attendu la décision du Conseil constitutionnel sur l'élection pour se remettre à plein dans la vie politique. Et pour cause, malgré la défaite cuisante de la droite face à la vague LREM, l'élu croit dur comme fer à une renaissance du parti. Enfin, à une condition : il faut que les têtes changent, "Notre famille a échoué en 2017 dans une élection qui était imperdable. On n'arrivera à réincarner quelque chose qu'avec un saut générationnel", insiste-t-il.

Une nouvelle génération qu'il se voit bien réincarner lui-même, tout en se gardant de froisser les anciens. "Je ne suis pas dans le dégagisme, il faut travailler en meute. Une guerre des jeunes contre les vieux ne servirait à rien", explique Alexandre Vincendet. Soutien sans faille de Laurent Wauquiez, le jeune maire a d'ailleurs été contacté par des proches de Nicolas Sarkozy. Il rencontrera l'ancien président en septembre prochain. Selon lui, c'est "le bon score réalisé dans une circonscription plutôt ancrée à gauche", qui a attiré l'attention de l'ex-chef de l'État.