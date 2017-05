A.Marion (FN) veut les factures du président du conseil départemental

Après avoir interpellé la candidate Les Républicains sur les moyens mis à sa disposition par son mari, Christophe Guilloteau, la candidate Front national de la 10e circonscription du Rhône demande à avoir accès à toutes les notes de frais du président du conseil départemental depuis 2015.

© Tim Douet Agnès Marion, conseillère régionale du Front national

La candidature de Sophie Cruz, l'épouse de Christophe Guilloteau, a du mal à passer. Son mari, député sortant et président du conseil départemental, a choisi de conserver son mandat au département plutôt que de se lancer dans la course aux législatives. Loi sur le non-cumul oblige, c'est donc Sophie Cruz qui se lance dans la bataille. Un choix qui "interpelle de nombreux citoyens et élus sur l'utilisation des moyens du département à des fins électorales", écrit la candidate frontiste Agnès Marion à Christophe Guilloteau, en référence aux déplacements communs des époux. "Depuis plusieurs mois, vous avez sillonné cette circonscription en sa compagnie, avec votre véhicule de fonction, parfois avec votre chauffeur" ajoute-t-elle. Lors d'un débat sur TLM, Sophie Cruz avait été interrogée à ce sujet par Agnès Marion, mais aussi par Thomas Gassilloud, candidat de la République En Marche. Les réponses de Sophie Cruz n'auraient a priori pas convaincu, puisqu'Agnès Marion réclame désormais à Christophe Guilloteau la communication, sous huitaine, de "l'ensemble des factures, défraiements, note de frais et frais de représentation [le] concernant, ainsi que toutes les réceptions offertes par [lui-même] aux élus de la Xe circonscription, et ce pour les années 2015,2016 et 2017".