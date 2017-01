À Villeurbanne, le FN courtise des acteurs économiques lors d'un dîner

La 10ème étape d'un tour de France démarré il y a un an par le collectif "Croissance bleu Marine" s'est déroulée à Villeurbanne, où 59 chefs de PME et de TPE ont été convié à un dîner-débat sur la définition du "protectionnisme intelligent et du patriotisme économique".

©Mathilde Régis Mikael Sala et Bernard Monot

Parmi les invités de cette soirée débat sur la politique économique que Marine Le Pen entend présenter officiellement le 4 et 5 février prochain à Lyon, se trouve le maire divers droite et président du régime social des indépendants du Rhône, Claude Villard. "Lors d'une précédente réunion sur l'économie organisée en septembre par le FN, cela s'était mal passé avec Maître Collard, qui jugeait le RSI sans savoir ce que c'était. Cette fois, Bernard Monot s'est engagé à ce que j'ai un rendez-vous avec Marine Le Pen, comme j'ai d'autres rendez-vous avec les candidats à la présidentielle pour savoir ce qu'ils comptent faire du RSI" explique-t-il à Lyon Capitale. Ancien analyste des risques opérationnels chez Natixis, Allianz, ou HSBC, Bernard Monot travaille à la caisse des dépôts et consignations depuis 2008. Il est l'un des concepteurs du programme économique de Marine Le Pen qui, selon lui, "consiste en un simple bon sens : l'intérêt économique des français en premier". Il évoquera ce soir-là "le grand méchant loup", à savoir l'Union Européenne et la "concurrence férocement déloyale" que représente notamment la directive sur les travailleurs détachés. Sur les 59 convives, environ la moitié est déjà encartée au parti, le reste s'est déplacé "par curiosité". "Le FN est l'ami de toutes les entreprises, mais si on les aides dans la concurrence mondiale, c'est à condition qu'elles s'engagent à créer de l'emploi et à payer leurs impôts en France" indique Bernard Monot, député européen depuis 2014. "Au début, la volonté de sortir de l'Euro peut bousculer les chefs de petites et moyennes entreprises. Ils voient bien qu'ils vivent mal, mais le problème vient en amont : l'euro asphyxie et tue la compétitivité. À côté de cela, pour construire un collège ou un lycée aujourd'hui, il est impossible de privilégier une entreprise locale, et la seule à le dire et à pratiquer l'honnêteté intellectuelle là dessus, c'est Marine" poursuit Mikael Sala, président du collectif Croissance Bleu Marine, qui reprend dans un sourire la définition de la mondialisation faite par la candidate du Front National : "faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs".