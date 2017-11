À Lyon, les portes ouvertes des LR en parallèle du conseil LREM

Clivage gauche-droite, projet politique des Républicains, Beaujolais nouveau et logement social sont au programme des journées portes ouvertes organisées à la permanence du parti dans le Rhône.

© Tim Douet Philippe Meunier, Patrice Verchère et Philippe Cochet (Les Républicains) en décembre 2015.

Pendant que le mouvement d'Emmanuel Macron tient son premier Conseil national à Eurexpo, la droite lyonnaise s'active. Ce week-end, des journées portes ouvertes sont organisées à la permanence Les Républicains du Rhône, dans le 6e arrondissement. À 10h30 ce samedi, c'est le vice-Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Philippe Meunier, battu lors des dernières législatives par Danièle Cazarian (LREM), qui ouvre la journée sur le thème "Le clivage droite-gauche est-il mort ?". Après cette entrée en matière viendra l'heure du Beaujolais nouveau. Les prises de paroles ne se poursuivront que dans l'après-midi, avec la présentation du projet politique de la droite par le maire de Caluire et président des Républicains du Rhône et de la Métropole de Lyon, Philippe Cochet, qui a lui aussi perdu son siège de député face à Blandine Brocard (LREM). Le Président du groupe les Républicains et apparentés de la Ville de Lyon, Stéphane Guilland, s'exprimera ensuite à 16 heures sur "le logement social : pourquoi pas une idée de droite ?"