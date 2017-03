1re circonscription du Rhône : Elliott Aubin s’attaque à Anne Lorne

La campagne des législatives est à peine lancée que ça chauffe déjà dans la première circonscription du Rhône.

© Tim Douet Elliott Aubin, porte-parole de l’association Poing Commun.

En première ligne, Elliott Aubin, qui n'hésite pas à attaquer frontalement ses adversaires. Dernière cible en date, Anne Lorne, la candidate Les Républicains issue de la Manif pour tous. "Anne Lorne rompt avec la tradition humaniste lyonnaise, à travers un discours extrémiste et excluant", écrit le candidat de la France Insoumise dans un communiqué.

"Loin de l'universalisme laïque et républicain que devraient savoir incarner les candidats à la députation, Anne Lorne a débuté une campagne communautaire, depuis quelques semaines, au sein des églises et d’associations confessionnelles, au point de se demander si elle n’est pas en quelque sorte la porte-parole politique du cardinal Barbarin ?" poursuit le candidat.

La campagne est lancée

Elliott Aubin dénonce une "front-nationalisation" du discours de la candidate LR : "Anne Lorne saluait ainsi l'action du maire FN de Hénin-Beaumont : "Bravo à Steeve Briois qui prive la Ligue des Droits de l'Homme de locaux dans sa ville".”

Ce n'est pas la première fois qu'Elliott Aubin s'attaque à un de ses adversaires. Il l'avait déjà fait début mars dans une lettre ouverte adressée à Thierry Braillard. Une attaque qui n'avait pas laissé de marbre le secrétaire d'Etat aux Sports, qui a répondu sur Twitter au candidat de la France Insoumise : "Il y a ceux qui vivent dans le monde réel et ceux qui rêvent d'un monde irréel. On aura l'occasion d'en parler durant la campagne." De son côté, Anne Lorne avait estimé que Thierry Braillard était "un opportuniste". Plus que dans les autres circonscriptions, la campagne semble bel et bien lancée dans la 1re circonscription.