Des jeunes socialistes du Rhône quittent le PS pour Génération.s

En désaccord avec leurs aînés, une grande partie des jeunes socialistes, emmenés par Roxane Lundy, la présidente nationale du mouvement, a quitté le parti. Ils rejoignent Benoît Hamon et son mouvement Génération.s. Dans le Rhône, la décision de la présidente serait soutenue par une majorité des militants.

©DR Une partie des jeunes socialistes quittent le PS.

Dans une interview donnée au Monde ce vendredi, la présidente nationale des jeunes socialistes, Roxane Lundy, a annoncé quitter le PS, suivie selon elle “par des milliers de jeunes socialistes”. Cela faisait déjà des mois voire des années que la fracture entre les jeunes socialistes et le Parti Socialiste s'agrandissait. “La Loi Travail, la déchéance de nationalité, l’islamophobie de Manuel Valls, tout ça nous a profondément déçu. Et maintenant nous avons Olivier Faure. Une bonne partie d’entre nous est en désaccord profond avec sa ligne. C’est la goutte de trop”, explique Clémence Pineau à Lyon Capitale, secrétaire générale des jeunes du PS de Lyon. Cette élection au poste de premier secrétaire du PS d’Olivier Faure est donc le dernier désaccord entre les jeunes socialistes et leur parti.

“On est une bonne partie à avoir décidé de quitter le PS. Nous soutenons la décision de la présidente Roxane Lundy. C’est un moment politique important. On crée un mouvement vraiment à gauche entre Les Insoumis et le PS tendance Moscovici-Faure-LeFol qui n’est pas vraiment dans l’opposition”, explique-t-elle. Tous les jeunes militants du PS n’ont pas déserté le parti. “Certains veulent rester mais ils sont largement minoritaires”, assure Clémence Pineau.

“Nous défendons les mêmes valeurs”

Ce départ constitue en réalité plus l’officialisation d’un état de fait qu’un mouvement soudain. “Cela fait déjà un bon moment que l’on travaillait en commun avec Génération.s sur de nombreux sujets. Nous nous connaissons tous depuis un certains temps” précise Clémence Pineau. Pour Génération.s - Jeunes de Lyon, “ce n’est pas un bouleversement”, assure Alice Bosler, coordinatrice du mouvement. “Nous défendons les mêmes valeurs”, ajoute-t-elle. “La plupart des militants jeunes socialistes de la motion Transforme à Gauche sont déjà à Generation.s. L'intégration est déjà faite” explique Clémence Pineau. C’est donc toute l’aile gauche des jeunes socialistes, réunie dans cette motion proche de Benoît Hamon en 2015, qui acte son départ du PS. Une aubaine et un coup de pouce pour le mouvement des jeunes de Génération.s qui a réuni ses membres dans un séminaire ce samedi à Paris.

“On ne veut plus de petits chefs”

Les jeunes militants de Benoît Hamon seraient entre 70 et 80 actifs sur Lyon. Ils annoncent leur volonté de changer la façon de faire de la politique. “On ne veut plus de petits chefs avec tous les pouvoirs comme au PS. On cherche à faire beaucoup plus d’horizontalité. Nous avons une présidente élue mais elle est là pour coordonner, pas pour décider seule” explique Clémence Pineau. “Pour le moment, nous avons un objectif : mener la lutte sociale dans la rue contre ce gouvernement. En même temps, nous menons des débats et réfléchissons beaucoup ensemble”, ajoute-t-elle, enthousiaste.

Avec le passage de Gérard Collomb à En Marche, le PS du Rhône s’était déjà dégarni. Villeurbanne, ville dont le maire, Jean-Paul Bret, est socialiste, constitue l’un des derniers bastions du PS dans la métropole de Lyon et compterait encore de nombreux militants.