Benoît Hamon plébiscité à Lyon

Le vainqueur de la primaire de la gauche enregistre dans le Rhône ses meilleurs scores à Lyon, une ville où Gérard Collomb a fait le choix de soutenir Emmanuel Macron. Dans le 1er arrondissement, il obtient, par exemple, 79% des suffrages.

Capture d'écran Benoît Hamon, député PS des Yvelines et ancien ministre

Après les régionales où sa commune avait placé en tête Jean-Jack Queyranne, candidat qu'il n'a soutenu que très tardivement et sur la pointe des pieds, la primaire de la belle alliance populaire a de nouveau montré que Lyon penchait bien à gauche. Le nombre de votants est en baisse par rapport à 2012 mais la perte en ligne n'est que 5 000 votants. Mais surtout Manuel Valls, candidat de la ligne réformiste, celle portée par Gérard Collomb qui va toutefois plus loin en la matière, n'a recueilli que 34% des suffrages à Lyon.

79% dans le 1er

Benoît Hamon réalise un carton dans les arrondissements historiquement à gauche : 71% dans le 7e, 79% dans le 1er ou encore 65% dans le 9e. Le vainqueur de la primaire l'emporte dans tous les arrondissements. Il réalise son plus petit score dans le 6e : 54%. Face à ce verdict des urnes, Gérard Collomb pourra toujours rappeler que les sympathisants d'Emmanuel Macron et donc une partie importantes de ses électeurs ne sont pas sentis concernés par cette élection. "Depuis les régionales, on sait que Lyon est à gauche mais que ce socle électoral augmente mais de manière insuffisante pour créer à lui seul une majorité", analyse un conseiller municipal lyonnais macroniste.

Une vague Hamon

Dans la métropole, Benoît Hamon arrive largement en tête mais dans une proportion à peine inférieure : 62,08% des voix. À Villeurbane où Najat Vallaud-Belkacem, candidate aux législatives, avait accompagné Manuel Valls en campagne, l'ancien premier ministre de François Hollande est largement devancé : 63,01% contre 36,99%. Dans tout le département du Rhône, Manuel Valls n'arrive en tête que dans cinq communes : Corbas, Genas, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Communay et Tassin-la-Demi-Lune. Sur l'ensemble du département, Benoît Hamon obtient 61,79% des près de 58 000 suffrages.