Génération identitaire poursuit son coup de com' sur fond de fake news

Après avoir proposé de l'aide à Gérrard Collomb pour couper les routes migratoires vendredi, le groupuscule d'extrême droite lyonnais occupait le toit d'un immeuble Formule 1 ce samedi matin. Immeuble qui a vocation à accueillir des migrants en attente de demande d'asile.

Capture écran Google streetview Hôtel Formule 1 Chanas

"Stop invasion". Les slogans des banderoles déployées par les identitaires ce samedi matin sur le toit de l'hôtel Formule 1 de Chanas s'opposent à l'arrivée de migrants dans la petite ville du nord Isère. Cet hôtel est destiné à devenir un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.

Génération identitaire poursuit ainsi son opération communication, alors que le groupuscule d'extrême droitea interpellé Gérard Collomb ce vendredi par voie de communiqué. Les identitaires ont proposé au maire de Lyon, désormais ministre de l'Intérieur, de l'aider à couper les routes migratoires. Un brin provocateurs, ils ont même annoncé une demande de subvention en ce sens.

Ce matin à Chanas, ils étaient une vingtaine à protester. "Nous occupons actuellement le toit de l'hôtel Formule1 de Chanas contre l'accueil de clandestins par l'État" annonçait un membre sur Twitter. L'extrême droite critique depuis plusieurs semaines la transformation d'hôtels Formule 1 en centres d'hébergement. C'est le Front national qui avait lancé la polémique lors de son agressive campagne d'entre-deux-tours de la présidentielle. Jean-Lin Lacapelle évoquait alors "62 hôtels qui vont accueillir des migrants".

Fake news

Une vraie "fake news" comme l'extrême droite sait les diffuser et les utiliser. En déformation une information au départ partiellement vraie et en instrumentalisant la réalité. Car il y a un peu de vrai dans ce que critiquent les identitaires. Des hôtels Formule 1 vont bien accueillir des migrants. Mais dans le même temps les places d'accueil pour les publics vulnérables, les SDF et les familles notamment vont aussi être accrues. Ce qu'a oublié de dire le Front national.

En septembre 2016 deux appels d'offres ont été lancés pour augmenter le parc d'hébergement d'urgence français de 10.000 places, dont la moitié seront consacrées aux demandeurs d'asile. Les 5000 autres places crées seront donc consacrés aux publics vulnérables - familles, SDF. On s'éloigne déjà du tableau dressé par l'extrême droite. Un tour de table de six investisseurs privés a permis à la SNI, filiale de la caisse des dépôts, de racheter 62 hôtels Formule 1 au groupe Accor. Et ainsi de remporter une bonne partie des deux appels d'offre. La totalité des 5000 places de demandeurs d'asile notamment. Sur ce volet, c'est donc le privé qui fiancera l'accueil des populations en difficulté, avec ce que cela implique d'obligation de rendement.

Ce sont donc 44 hôtels Formule 1, et non 62, qui accueilleront des demandeurs d'asile. Et 18 des populations vulnérables. Mais en prenant en compte l'ensemble des deux appels d'offres, la répartition du nombre de place crées est de 5000 et 5000. Le but de ces places supplémentaires est de décharger l'Etat du surcoût induit par le paiement de nuitées d'hôtels. La situation d'urgence et le manque de places d'hébergement, pour les migrants comme les SDF, conduit souvent à cette solution onéreuse. Notons aussi que depuis 2012, le nombre de places d’hébergement d’urgence est passé de 80.000 à 120.000, soit une progression de 50%.

"Les nôtres avant les autres"

Sur le modèle idéologique de la "préférence nationale" introduit par le Front national, l'ensemble de l'extrême droite utilise depuis quelques mois une rhétorique traduite par le slogan "les nôtres avant les autres". Rhétorique selon laquelle l'Etat se soucierait davantage des demandeurs d'asile étrangers que des populations vulnérables française. Des allégations en grande partie fausses, comme démontré ci-dessus, mais appuyées sur l'instrumentalisation d'informations partielles.

Le concept séduit les jeunes militants, comme ce petit groupe rencontré par Lyon Capitale au soir du premier tour de la présidentielle. "Ce qui nous plaît au FN c'est cette idée de faire passer les Français avant, nous expliquaient-ils. La préférence nationale doit s'appliquer à tous les niveaux, immigrations, économie..."

Forts de leur maîtrise de la communication numérique, les groupuscules d'extrême droite, en dépit de troupes réduites, parviennent à inonder la toile de ces informations biaisées. Grâce aux relais de nombreux sites dits de "ré-information" en novlangue identitaire. Comme lorsque Génération identitaire, mais aussi le Gud, se mettaient en scène l'hiver dernier à Lyon distribuant de la nourriture "aux SDF français". Des maraudes très ponctuelles et peu importantes mais largement relayées sur leurs réseaux sociaux.

Dans la même veine, le Gud a récemment tenté de créer un "lieu d'accueil pour le Français démunis" sur le modèle du mouvement néo-fasciste italien Casapound. Le "Bastion social", c'était son nom, a suscité un fort engouement de la fachosphère. Cette action de communication a largement été relayée, y compris par les médias traditionnels. Les militants du Gud discutant même avec les journalistes pour l'occasion.

