Répartition de la réserve parlementaire 2016 chez les députés lyonnais

L’Assemblée nationale © DR

La répartition de la réserve parlementaire de 2016 a été mise en ligne ce lundi sur le site de l’Assemblée nationale. Chaque député dispose de 130 000 euros qu’il répartit librement à des associations ou collectivités locales. Sur l’enveloppe totale de 81,86 millions d’euros attribuée aux députés, 52 % ont été consacrés à des associations et 48 % à des projets de collectivités.

En ligne depuis 2013

Pour répondre à des règles d’équité et de transparence, Claude Bartolone, le président de l’Assemblée nationale a décidé de rendre publique la réserve parlementaire. Cette réforme du 10 octobre 2013 est inscrite dans la loi relative à la transparence de la vie publique. C’est donc la quatrième et dernière fois de la 14ème législature que la réserve parlementaire est en ligne.

En région lyonnaise ?

Sur la région lyonnaise, 14 députés sont concernés : Gilda Hobert (PRG), Pierre-Alain Muet (PS), Jean-Louis Tourraine (PS), Dominique Nachury (LR), Philippe Cochet (LR), Pascale Crozon (PS), Hélène Geoffroy (PS) remplacée depuis le 12 mars par Renaud Gauquelin, Patrice Verchère (LR), Bernard Perrut (LR), Christophe Guilloteau (LR), Georges Fenech (LR), Michel Terrot (LR), Philippe Meunier (LR) et Yves Blein (PS).

Des répartitions différentes

Les répartitions varient, certains versent des sommes moyennes dans plusieurs projets, c’est le cas de Gilda Hobert, de Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Tourraine, de Pascale Crozon, d’Hélène Geoffroy et de Yves Blein. D’autres privilégient des plus petites sommes pour plus d’actions comme Patrice Verchère, Bernard Perrut, Georges Fenech, Michel Terrot et Philippe Meunier. Quant à Philippe Cochet, il favorise sa commune, Caluire-et-Cuire en lui attribuant 80 000 euros.

La répartition est accessible en ligne gratuitement sur le site de l'Assemblée Nationale