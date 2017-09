Georges Fenech à la fac

L'ancien député du Rhône et membre des Républicains va animer un diplôme à l'université Paris-II avec Frédéric Péchenard et Roger Marion.

Le Journal du dimanche révèle ce jour que Frédéric Péchenard, ancien directeur général de la police nationale et bras droit de Nicolas Sarkozy chez Les Républicains, va animer un diplôme à l'université Panthéon-Assas (Paris II). En compagnie de Roger Marion, ancien directeur à la police judiciaire et à l'antiterrorisme, et de Georges Fenech.

L'ex-député du Rhône (2002 à 2008, puis 2012 à 2017), battu aux dernières élections par un candidat En Marche et désormais soutien de Laurent Wauquiez, mettra son expertise d'ancien magistrat au service de ce diplôme intitulé "sécurité, information, renseignement", destinés aux acteurs privés et publics oeuvrant dans les domaines de la sécurité et du terrorisme. En tant que député, Georges Fenech a participé aux travaux de plusieurs commissions d'enquête sur les attentats terroristes en France ou la surveillance des filières djihadistes.