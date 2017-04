Villeurbanne recherche des assesseurs pour le second tour

Craignant de n'avoir pas assez d'assesseurs pour assurer le vote du 7 mai, la ville de Villeurbanne lance un appel à volontaires auprès des citoyens.

©Antoine Sillières Bureau de vote de la mairie annexe du 5e arrondissement

Une élection présidentielle qui ne réunit ni le PS ni Les Républicains au second tour a des conséquences. Il est en effet d'usage que les candidats à l'élection mettent à disposition une personne par bureau de vote pour tenir le rôle d'assesseur. À Villeurbanne, ce nombre est estimé à 40 pour les 79 bureaux de vote que compte la ville. Bien loin des 158 qu'il faudrait détenir. Si l'on peut imaginer que les deux partis historiques vont proposer leurs adhérents, la ville de Villeurbanne anticipe et lance un appel à volontaires.

Tout au long de la journée, l'assesseur doit rechercher les noms des électeurs sur les listes d'émargement, faire signer le votant puis apposer la date du vote sur la carte électorale. Lors de la fermeture du bureau de vote, l'assesseur reste obligatoirement jusqu'à la fin du dépouillement pour signer les procès-verbaux et les bulletins nuls ou blancs. Il doit en outre assister le président lors du comptage des émargements.

Pour proposer son aide, il faut impérativement être inscrit sur la liste électorale de Villeurbanne, et disponible le 7 mai de 7h45 jusqu'à la fin du dépouillement (en général entre 22h et 23h). Les intéressés doivent se faire connaître auprès de la mairie à l'adresse elections@mairie-villeurbanne.fr. Il faut indiquer son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse mail ainsi que son numéro de téléphone portable. L'affectation sera précisée via e-mail dans la journée de samedi.