Sondage : le vote Emmanuel Macron stable face à Marine Le Pen

Ce jeudi, le sondage réalisé par Ifop Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et Cnews place Emmanuel Macron vainqueur du second tour avec 60,5% des voix contre 39,5% pour Marine Le Pen.

Selon le dernier sondage réalisé par Ifop-Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et CNews, le candidat d'En Marche l'emporterait largement avec 60,5% des voix contre 39,5% pour la candidate du Front national. Cependant, depuis le 1er tour, la participation pour le second tour de l'élection présidentielle diminue d'un point chaque jour et est aujourd'hui évaluée à 71%.

La France Insoumise de plus en plus attirée vers l'abstention

Alors que Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne de vote, les électeurs de ce dernier ont été interrogés par les sondeurs et il semblerait que ces derniers s'orienteraient de plus en plus vers l'abstention. Sur 100 électeurs du candidat de la France Insoumise, 45 déclarent voter pour Emmanuel Macron au second tour ce jeudi contre 51% lundi. Ils sont 16 % à se prononcer en faveur de Marine Le Pen contre 19% lundi et 39% à s'abstenir contre 30% le même jour.

L'électorat de Fillon penche de plus en plus vers Macron

Si François Fillon a également appelé à faire barrage au Front national et a déclaré qu'il donnerait sa voix à Emmanuel Macron, les résultats du sondage témoignent d'un électorat extrêmement partagé. Sur 100 électeurs de François Fillon, 45 s'engageraient en faveur d'Emmanuel Macron, 24 en faveur de Marine Le Pen et 31 n'iront tout simplement pas voter. Lundi, il était 41% à choisir François Fillon, 32 à voter Le Pen et 26 à s'abstenir.

Le pronostic victoire de Macron s'affaisse

À la question "Selon-vous, quel candidat l'emportera à l'issue du second tour de cette élection présidentielle ?", le choix Emmanuel Macron a perdu 7 points en passant de 72% à 65%. Dans le même temps, le choix Marine Le Pen a stagné et le choix "je ne sais pas" est passé de 14 à 21%.

Une inflexion qui s'observe aussi dans les réponses à la question "Au fond de vous-même, lors de cette élection présidentielle, souhaitez-vous plutôt la victoire de ?". À cette question, le choix Macron est passé de 47% à 43% depuis lundi. Dans le même temps, la réponse Marine Le Pen a stagné, la réponse "Ni l'un ni l'autre" n’a progressé de trois points en passant de 21% à 24% et la réponse "je ne sais pas" a progressé d’un point à 5%.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 407 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne.