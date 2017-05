Sondage : Emmanuel Macron progresse avec 61% des intentions de vote

Ce jeudi, le sondage réalisé par Ifop Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et Cnews place toujours Emmanuel Macron vainqueur du second tour avec 61% des voix contre 39% pour Marine Le Pen. Le candidat En Marche retrouve son meilleur niveau depuis la fin du 1er tour après être tombé à 59% d'intentions de vote.

© Tim Douet

Selon le dernier sondage réalisé ce jeudi 4 mai par Ifop-Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et CNews, le candidat d'En Marche l'emporterait avec 61% des suffrages contre 39% pour la candidate du Front national. Dans le même temps, l'indice de participation n'en finit plus d'augmenter et atteint 75% d'intention de vote contre 71% le 28 avril dernier. Pour la première fois depuis cette même date, l'indice de participation des électeurs d'Emmanuel Macron au 1er tour est plus fort que celui de Marine Le Pen avec 89% de participation contre 86% pour la candidate frontiste.

Mis à part l'électorat du FN dont la participation connaît une légère inflexion, celle des autres candidats ne cesse d'augmenter. 65% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon déclarent qu'ils iront voter, 75% de ceux de Benoît Hamon et 83% de ceux de François Fillon.