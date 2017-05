Sondage : Emmanuel Macron fait un bond de deux points (63%)

Ce vendredi, le dernier sondage réalisé par Ifop Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et Cnews avant le second tour de l'élection présidentielle place toujours Emmanuel Macron vainqueur du second tour. Le candidat En Marche fait un bon de deux points avec 63% des voix contre 37% pour Marine Le Pen.

© Tim Douet

Déjà un effet débat sur les intentions de vote ? Selon le dernier sondage réalisé ce vendredi 5 mai par Ifop-Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et CNews, le candidat d'En Marche l'emporterait avec 63% des suffrages contre 37% pour la candidate du Front national soit une augmentation de 2 points du candidat En Marche en un jour. Sa plus forte augmentation depuis le 1er tour. Dans le même temps, l'indice de participation n'en finit plus d'augmenter et atteint désormais 75,5% d'intention de vote contre 71% le 28 avril dernier. Il se rapproche ainsi de la participation du 1er tour qui était de 77,77 %. Parmi les électeurs du 1er tour, ce sont ceux d'Emmanuel Macron qui restent les plus mobilisés (89%), suivis de près par les électeurs de Marine Le Pen (88%), François Fillon (83%), Benoit Hamon (76%) et enfin ceux de Jean-Luc Mélenchon (65%).

Selon le sondage, 10% des électeurs de Mélenchon au premier tour ont déclaré vouloir voter pour Marine Le Pen au second. Chez les électeurs de Benoît Hamon, ils ne sont que 7%. À droite, 22% des électeurs de Fillon voteront pour la candidate FN contre 48% des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Il ne reste cependant plus beaucoup d'indécis puisque 91% des électeurs déclarent être "sur de leur choix".

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 407 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne.