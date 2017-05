Sondage : Emmanuel Macron à 60%, la participation en hausse

Ce jeudi, le sondage réalisé par Ifop Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et Cnews place Emmanuel Macron vainqueur du second tour avec 60% des voix contre 40% pour Marine Le Pen. Le candidat En Marche repasse sous la barre de 60% après être tombé à 59% d'intentions de vote.

© Tim Douet

Selon le dernier sondage réalisé ce mercredi 3 mai par Ifop-Fiducial pour Sud Radio, Paris Match et CNews, le candidat d'En Marche l'emporterait avec 50% des suffrages contre 40% pour la candidate du Front national. Ce résultat s'inscrit dans un contexte de prévision d'une participation en légère hausse à 74%. Dans le détail, l'électorat d'Emmanuel Macron semble se remobiliser. Alors que 82% déclaraient vouloir aller voter le 1er mai, ils sont 85% aujourd'hui.

L'électorat Jean-Luc Mélenchon se mobilise de plus en plus pour Macron

Jean-Luc Mélenchon a explicitement appelé faire barrage à Marine Le Pen mais n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Dans le même temps, la consultation des "insoumis" a rendu son verdict et 65,17 % de ceux qui se sont prononcés (243.128 personnes) ont déclaré vouloir refuser de donner leur vote au candidat En Marche (29,05 % d'abstention et 36,12 % de votes blancs ou nuls) et 34,83 % voter pour lui. Pourtant, selon le sondage Ifop-Fiducial 52% voteront pour l'ancien ministre de l'Économie, 37% s'abstiendront et 11% voteront Marine Le Pen (un choix non présent dans la consultation de la France insoumise, Nldr). Enfin, cet électorat semble de plus en plus se mobiliser puisqu'au premier tour, 63% sont désormais prêts à aller voter contre 57% le 26 avril dernier.

Les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan partagé

Alors que l'abstention semblait tenir la corde dans l'électorat de Nicolas Dupont-Aignan, le ralliement de ce dernier à Marine Le Pen a semblé susciter des vocations frontistes chez ses partisans. Seuls 39% d'entre eux envisageaient de voter pour la candidate FN le 27 avril - la veille du ralliement du candidat Debout la France - ils sont désormais 50%. Dans le même temps, l'abstention s'est stabilisée entre 31% et 36% et le vote Emmanuel Macron a dégringolé en passant de 30% à 14%.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 407 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne.