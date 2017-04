7e circonscription : Alexandre Vincendet devra faire mieux que Fillon

Dans la 7e circonscription, Renaud Gauquelin est le député sortant. Retrouvez les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2017 des circonscriptions du Rhône.

©Tim Douet

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) : 26,56 %

Emmanuel Macron (En Marche) : 24,25 %

Marine Le Pen (FN) : 17,42 %

François Fillon (Les Républicains) : 16,82 %

Benoît Hamon (PS-EELV) : 7,50 %

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France): 3,73 %

François Asselineau (UPR): 1,42 %

Philippe Poutou (NPA) : 0,96 %

Jean Lassalle (Rassemblement) : 0,64 %

Nathalie Arthaud (LO): 0,53 %

Jacques Cheminade (SP) : 0,17 %

Le FN a priori éliminé du 2e tour dans cette circonscription, tout semble possible. Alexandre Vincendet, le jeune maire Les Républicains de Rillieux-la-Pape, devra réussir à faire fructifier son profil assez droitier et son implantation locale pour se hisser au second tour. Le candidat Andréa Kotarac peut lui aussi rêver, s’il renouvelle le bon score de Jean-Luc Mélenchon. Cela semble en revanche bien mal engagé pour le candidat socialiste Renaud Gauquelin, en attendant de connaître le candidat En Marche, qui là encore abordera le scrutin avec l’étiquette du favori.