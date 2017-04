4e circonscription : La droite peut perdre un territoire "imperdable"

Dans la 4e circonscription, Dominique Nachury est le député sortant. Retrouvez les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2017 des circonscriptions du Rhône.

Emmanuel Macron (En Marche) : 31,42 %

François Fillon (Les Républicains) : 29,13 %

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) : 17,93 %

Marine Le Pen (FN) : 8,36 %

Benoît Hamon (PS-EELV) : 7,97 %

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France): 2,64 %

François Asselineau (UPR): 0,86 %

Philippe Poutou (NPA) : 0,64 %

Jean Lassalle (Rassemblement) : 0,58 %

Nathalie Arthaud (LO): 0,30 %

Jacques Cheminade (SP) : 0,16 %

La députée sortante Dominique Nachury est censée être à la tête d’une circonscription imperdable pour la droite. Elle avait été taillée sur mesure par Charles Pasqua pour Raymond Barre. Et elle pourrait bien basculer aux prochaines législatives. L’addition des scores réalisés par Emmanuel Macron, Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon dépasse en effet les 57 %, ce qui semble placer le candidat En Marche dans une situation idéale. Anne Brugnera, adjointe à l'Education de Gérard Collomb, a été désinvestie par le PS et espère bien obtenir l’investiture En Marche. Mais est-ce le bon profil dans une circonscription devenue gagnable ? Une triangulaire avec le candidat de Jean-Luc Mélenchon, Anne Fontenille n’est pas totalement exclue. Mais même dans cette situation, le candidat En Marche partirait avec un léger avantage.