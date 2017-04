14e circonscription : Yves Blein aura du mal

Dans la 14e circonscription, Yves Blein est le député sortant. Retrouvez les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2017 des circonscriptions du Rhône.

©Tim Douet Yves Blein, député maire de Feyzin

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) : 30,07 %

Emmanuel Macron (En Marche) : 21,90 %

Marine Le Pen (FN) : 21,10 %

François Fillon (Les Républicains) : 11,83 %

Benoît Hamon (PS-EELV) : 6,75 %

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France): 3,79 %

François Asselineau (UPR): 1,69 %

Philippe Poutou (NPA) : 1,11 %

Nathalie Arthaud (LO): 0,84 %

Jean Lassalle (Rassemblement) : 0,73 %

Jacques Cheminade (SP) : 0,18 %

Le député sortant Yves Blein (PS) a annoncé son soutien à Emmanuel Macron une semaine avant le premier tour. Est-ce que ce sera suffisant pour obtenir l’investiture d’En Marche ? Sans elle, il n’a aucune chance. Avec, rien n’est garanti, car dans cette circonscription qui a longtemps été un bastion communiste, Jean-Luc Mélenchon cartonne et dépasse les 30%. La France insoumise ayant choisi de laisser le champ libre à Michèle Picard, la maire PCF de Vénissieux, c’est elle qui abordera donc le second tour avec les meilleurs espoirs, et ce que le FN parvienne à se maintenir ou pas.