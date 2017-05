Présidentielles : les réactions et les résultats sur Lyoncapitale.fr

Dès 19 heures ce dimanche 7 mai, la rédaction de Lyon Capitale sera en direct depuis la préfecture et les QG lyonnais des deux prétendants à l'Elysée pour recueillir les résultats du scrutin dans chaque ville de la Métropole ainsi que les réactions des élus locaux et des militants.

Si les Lyonnais et les Villeurbannais ont jusqu'à 20 heures ce dimanche pour se rendre dans l'isoloir, les bureaux de vote du département du Rhône fermeront leurs portes à 19 heures. Une heure à partir de laquelle la rédaction de Lyon Capitale sera mobilisée pour interroger les soutiens politiques, les élus locaux et les militants des deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. Dès les premiers dépouillements, les résultats du scrutin dans la métropole de Lyon seront détaillés pour chaque commune. Dans la journée du 2nd tour, vous retrouverez également les chiffres de la participation au vote à midi ainsi qu'à 17 heures. Une participation annoncée comme étant la clé de cette élection qui a mis de côté les deux partis traditionnelles de la vie politique française : le parti Les Républicains et le Parti Socialiste. La division des électorats au 1er tour, les doutes d'un front Républicains ainsi que l'abstention seront au cœur du second tour de cette élection présidentielle.