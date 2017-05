Présidentielle : une participation de 65.42% dans le Rhône

À 17h, le taux de participation au second tour de l’élection présidentielle est de 65,42 % dans le Rhône, soit un peu moins qu’au premier tour à la même heure.

©Tim Douet Des bulletins de vote pour le second tour de l'élection présidentielle du 7 mai 2017

Alors que le taux de participation dans le Rhône était légèrement plus fort par rapport au reste de la France à midi, les chiffres communiqués par la préfecture à 17h indiquent une participation de 65,30 % dans toute la France et de 65,42 % dans le Rhône. À la même heure au premier tour, la participation était de 66,68 % pour atteindre, en définitive, 78,45 %.

En baisse par rapport à 2007 et à 2012

Le taux de participation à 17h est à peu près équivalent au second tour de l'élection présidentielle de 2002, pour lequel 65,27 % du corps électoral du Rhône s'était déplacé à 17h. Pour les premier et second tour de l'élection en 2007, la participation s'élevait à un peu plus de 74% et à plus de 70% en 2012.