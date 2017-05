Présidentielle : les résultats du 2e tour dans la 1re circonscription

Résultat du 7 mai et perspective pour les législatives dans la 1re circonscription du Rhône.

Tim Douet 2e tour présidentielle / 1re circonscription

EMMANUEL MACRON (EM) : 81,30 %

MARINE LE PEN (FN) : 18,70 %

Rudigoz et Braillard se disputent l'investiture En Marche

Le mouvement En Marche (EM) triomphe largement dans la 1re circonscription du Rhône, où il confirme son bon score du 1er tour (29,82%). Le fameux front républicain semble avoir opéré avec les reports de voix de la France Insoumise et du parti Les Républicains – respectivement 23,55% et 20,06% au 1er tour. Le taux de participation a atteint 74,68% dans cette zone.

L'investiture aux législatives pour En Marche va se jouer entre Thierry Braillard et Thomas Rudigoz sur cette 1re circonscription. Le maire centriste du 5e arrondissement semble avoir pris l'avantage sur le secrétaire d'Etat aux Sports de François Hollande (PRG). Face au candidat du mouvement macroniste, on retrouvera Elliott Aubin pour la France Insoumise et Anne Lorne pour Les Républicains. Le FN verra ses couleurs représentées par Tiffany Joncour.

Les résultats du 1er tour de la présidentielle 2017 dans la 1re circonscritpion du Rhône