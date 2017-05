Présidentielle 2017 : déjà trop tard pour faire une procuration ?

Alors qu'il reste moins d'une semaine avant le second tour de l'élection présidentielle, les personnes qui ne pourront pas voter peuvent encore aller faire une procuration. Cependant, à 6 jours de l'élection, il n'est plus certain que celle-ci soit prise en compte. Explications.

© Tim Douet Bureau de vote

Pour faire une procuration, il faut se rendre personnellement dans un tribunal d'instance, un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Théoriquement, il est possible de réaliser cet acte administratif "à tout moment et jusqu'au jour du vote", indique le site internet service-public.fr. Mais ces derniers expliquent aussi "qu'en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la mairie ne l'a pas reçue à temps".

Ce que confirme la préfecture du Rhône : "Ce mardi, il est toujours possible de faire une procuration, mais la question des délais postaux va se poser puisqu'il faut que le bureau de vote de la personne qui reçoit la procuration reçoive l'information. Et avant que le bureau de vote la reçoive de la mairie, il faut que le commissariat lui transmette l’information. Donc même aujourd'hui, on ne peut plus assurer que cela fonctionne."

Pour celles et ceux qui souhaite voter, mais qui ne pourront se déplacer dans leur bureau de vote ce dimanche, il est conseillé de faire leur procuration au plus vite sans assurance que cette dernière fonctionne.

Retrouvez toutes les informations sur les démarches à suivre pour faire une procuration en cliquant ici.