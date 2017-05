Lyon : la préfecture met en garde sur les bulletins de vote déchirés

La préfecture du Rhône recommande pour le deuxième tour des élections présidentielles d'utiliser les bulletins mis à disposition dans les bureaux de vote plutôt que ceux envoyés au domicile des électeurs.

© Grégor Clauss Lyon - 23 avril 2017, vote dans un bureau du 8e.

Un message similaire a été envoyé aux électeurs par la préfecture de l'Ain ce vendredi. Dans les plis de propagande électorale parvenus aux domiciles des électeurs, les bulletins peuvent présenter des déchirures ou être détérioré, ce qui peut rendre invalide le vote des électeurs qui n'ont pas choisi de voter blanc. La préfecture du Rhône alerte ce samedi matin sur le sujet "afin de prévenir toute difficulté dans le décompte des suffrages". La préfecture indique que "des affiches appelant à la vigilance des électeurs seront placées dans les bureaux de vote dimanche" et que "les maires et les présidents des bureaux de vote ont été avertis de cette situation et ont été invités à rappeler ces recommandations aux électeurs".