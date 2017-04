Lyon 2e : le 1er adjoint Philippe Gibert soutient Macron

L'élu Les Républicains, 1er adjoint de Denis Broliquier, à la mairie du 2e arrondissement de Lyon, appelle à voter Emmanuel Macron.

Les ralliements à En Marche! se poursuivent dans la métropole de Lyon, notamment à droite. En effet, l'élu LR Philippe Gibert, 1er adjoint à la mairie du 2e arrondissement, en charge de l'urbanisme et de la sécurité, vient d'appeler à voter Emmanuel Macron. L'ancien juppéiste explique au Progrès "ne pas pouvoir voter pour un candidat mis en examen". "Je pense que je représente une partie des électeurs de la droite et du centre qui fait également ce choix... Grâce à Emmanuel Macron, il y aura enfin une recomposition politique", explique-t-il au quotidien.

Toujours adjoint ? Candidat aux législatives ?

Philippe Gibert restera-t-il l'adjoint du maire du 2e Denis Broliquier? Pour l'instant, oui, même si ce dernier confie au Progrès que sa position risque d'être inconfortable, entre un soutien de Macron au niveau national et un soutien des positions LR à Lyon... La question des législatives est également en balance, Philippe Gibert ayant envisagé de se présenter dans la 1re circonscription pour contrer Anne Lorne (LR).

Par ailleurs, plusieurs centristes et juppéistes de la métropole ont signé une motion, dont Philippe Gibert ou Patrick Veron, maire de Couzon-au-Mont-d'Or, rappelant leur soutien à Emmanuel Macron, contre François Fillon et son programme qu'ils jugent "brutal et injuste".