Le cardinal Barbarin dénonce le "nationalisme dangereux" du FN

Le cardinal Barbarin et cinq autres responsables d'Églises de Lyon ont appelé à voter contre "un parti qui, historiquement a toujours été porteur d’un discours nationaliste dangereux dont la mise en œuvre serait désastreuse".

©Tim Douet

Mué jusqu'ici, le cardinal Barbarin et cinq autres responsables d'Églises de Lyon se sont exprimés sur le second tour de l’élection présidentielle. Ils ont mis en avant leur "diversité" dans leurs "manières de vivre, de célébrer, de penser et d’agir dans notre monde", ce qui ne les "empêche pas d’être très profondément unis en Christ, et constitue pour nous une occasion féconde d’enrichir notre réflexion en nous ouvrant à l’échange, au débat, au partage". Une tribune publiée pour pousser les gens à aller voter alors que les responsables religieux ont "constaté un désarroi profond chez un nombre important de nos concitoyens et des membres de nos Églises qui peinent à trouver une motivation pour s’exprimer par leur vote lors du second tour de scrutin."

S'ils se sont dit heureux "qu’aucune de [leurs] Églises n’est, ni ne sera jamais liée à quelque parti politique que ce soit", ils ont dénoncé "la présence au second tour d’un parti qui, historiquement a toujours été porteur d’un discours nationaliste dangereux dont la mise en œuvre serait désastreuse".

Sans appeler explicitement à voter pour Emmanuel Macron ils ont tout de même fait clairement comprendre leur refus du Front national : "C’est pourquoi aujourd’hui nous tenons à rappeler ensemble que nous sommes et nous serons toujours clairement engagés pour que reculent les discriminations, les inégalités, la violence, la xénophobie et toutes les paroles de haine qui fracturent notre société".

Les signataires :

Pour l’Église Catholique, Mgr Philippe Barbarin

Pour l’Église Arménienne Apostolique, Père Isaac Hékimian

Pour l’Église Orthodoxe Grecque, Père Nicolas Kakavelakis

Pour l’Église Anglicane, Révérend Ben Harding

Pour les Églises de la Fédération Protestante de France (FPF), Pasteur Pierre Blanzat (Église Protestante Unie de France)

Pour l’Église Baptiste, Pasteur Erwan Cloarec