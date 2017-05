"Je n'attendais rien du tout de Macron et Le Pen sur l’écologie"

Alors que le thème de l'écologie n'a pas été abordé ce mercredi soir lors du débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Charles Kohlhaas, conseiller régional écologiste du groupe Le Rassemblement ne s'est pas montré surpris et a confié qu'il avait "préféré ne pas regarder" par peur d’être "déçu" par le candidat En Marche.

© Tim Douet Jean-Charles Kohlhaas.

Lyon Capitale : Comment avez-vous trouvé le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Jean-Charles Kohlhaas : Je ne l'ai pas regardé parce que la politique spectacle n'est pas mon idéal. Mais aussi parce que j'étais un peu inquiet que ça me déçoive, me plonge dans le doute et me pousse encore plus vers l'abstention ou un vote blanc. Finalement, je ne l'ai pas regardé pour me permettre de voter contre Marine Le Pen.

Aviez-vous eu là même hésitation en 2002 ?

En 2002 j'avais moins d'états d’âme à voter Chirac et je l'ai regretté après parce qu'il n'avait pas compris que ce n’était pas un vote d'adhésion. D'ailleurs à l'époque, je m'étais dit que je ne referais plus cette erreur. Mais vu les scores du FN, je pense que je vais voter Macron même si c'est très difficile pour moi et que je le ferrais pour éviter le risque Marine Le Pen. Mais le pire reste à venir ?

Hier l'écologie n'a pas du tout été abordée, en tant qu'élu écologiste, comment jugez-vous l'absence de cette thématique ?

Je n'attendais rien du tout des deux sur l'écologie. Évidemment, je n'avais aucune attente vis-à-vis de Marine Le Pen dont le projet est à l'opposé de l’intérêt humain. Concernant Emmanuel Macron, je savais que je serais déçu parce qu'il est un productiviste forcené. Son projet est à l'opposé d'un projet écologiste sur les questions environnementales comme le nucléaire et l'économie verte.