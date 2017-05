François-Noël Buffet votera pour Emmanuel Macron et contre le FN

Le sénateur-maire LR d'Oullins votera Emmanuel Macron "pour empêcher un parti extrême de diriger le pays".

© Tim Douet François-Noel Buffet, sénateur maire LR d'Oullins

Comme Michel Forissier plut tôt dans la journée ce mercredi, François-Noël Buffet a annoncé qu'il votera Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle. "Je ne le soutiens pas, il ne me représente pas, mais je lui donnerais ma voix pour empêcher un parti extrême de diriger notre pays", a-t-il concédé. Le sénateur-maire LR d'Oullins en a aussi profité pour fustiger "l'ambiguïté de certains de [ses] amis politiques qui ne fait qu'ajouter de la confusion à l'ambiance générale et fait grandir le risque que le Front national gagne l’élection présidentielle."

"Alors quoi ? Laissons faire ? Advienne que pourra ? Non, je ne me résoudrai pas à cela", a-t-il poursuivi. François-Noël Buffet a affirmé que Marine Le Pen et le Front national étaient "à l'opposé de [ce qu'il est] et de [ses] valeurs". "J'ai toujours combattu le Front national, son programme économique insensé, son anti -européanisme primaire, sa vision étriquée d'une société française repliée sur elle-même. Si par faiblesse, calcul, intérêt personnel ou irresponsabilité nous devions laisser Marine Le Pen devenir présidente, nous serions des millions à ne plus 'être bien' en France", a conclu le sénateur-maire.