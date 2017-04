François Asselineau en meeting à Lyon mardi 18 avril

Le candidat de l'Union Populaire Républicaine (UPR) est attendu mardi soir à 20h30 au centre des congrès de la cité internationale.

Le candidat du Frexit à Lyon pour la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle. Un meeting pour parler de son programme, et dont on ne connaît pas encore la teneur, mais dont on se doute qu'il tournera autour du départ de la France de l'Union européenne.

"Quatre témoignages sont également prévus, explique Daniel Bellut, porte-parole local de François Asselineau. Il y aura un témoignage d'un ancien militant du parti communiste, aujourd'hui adhérent à l'UPR, qui a découvert François Asselineau le jour où il a eu ses parrainages." Un moyen de draguer l'électorat urbain? "Pas spécialement car on a vu en janvier dernier qu'on avait pu remplir les 400 places de la salle Victor Hugo lors d'une conférence. On peut rassembler beaucoup de monde" témoigne le porte-parole, qui espère faire salle comble au centre des congrès de la cité internationale (3000 places).

Un meeting présidentiel où une candidate investie par l'UPR à l'une des 14 circonscriptions du Rhône pour les élections législatives s'exprimera pour la première fois. "On va présenter 14 titulaires et 14 suppléants, promet Daniel Bellut. Mais ce meeting n'est pas organisé en vue de lancer les législatives, nous sommes en période présidentielle". Une rencontre qui devrait durer 3h.