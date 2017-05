Forissier : “Le vrai gouvernement se mettra en place après le 18 juin”

Contrairement à Bruno Le Maire, le sénateur LR du Rhône Michel Forissier estime qu’il est “prématuré de dire qu’on peut travailler avec Emmanuel Macron”, dont “la ligne politique n’est pas claire” selon lui.

© Lyon Capitale

L’élection d’Emmanuel Macron ce 7 mai 2017 est “surtout un vote de rejet”, d’après le sénateur du Rhône Michel Forissier (Les Républicains), qui avait lui-même annoncé qu’il voterait pour le candidat “En Marche”. “Le vrai gouvernement, c’est celui qui se mettra en place après le 18 juin [date du second tour des législatives, NdlR]”, souligne-t-il, insistant sur le caractère parlementaire du régime politique français. Le sénateur Les Républicains attend d’autant plus des législatives que pour lui, avec Emmanuel Macron “nous sommes dans une ligne politique qui n’est pas claire, un libéralisme plus à l’anglaise, ou à la méthode américaine, qui n’est pas conforme aux valeurs que nous défendons”.

L’intégralité de sa réaction au résultat de ce 2e tour de la présidentielle ci-dessous en vidéo.