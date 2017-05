Face à l’extrême droite, Médecins du monde lance son "Appel de Lyon"

L'ONG Médecins du monde va lancer son "Appel de Lyon" pour "dire non à l'extrême droite, au racisme et au nationalisme" ce mercredi 3 mai place Sathonay (1er arrondissement).

L'ONG Médecins du monde va manifester ce mercredi 3 mai à 9 heures place Sathonay dans le 1er arrondissement de Lyon afin de lancer "l'Appel de Lyon" pour "dire non à l'extrême droite, au racisme et au nationalisme". "L’idée que certaines personnes auraient moins de valeur que d’autres est dangereuses, dans un monde où il n’y a pas d’autre choix pour vivre en paix, que de travailler à une organisation commune", écrit Médecins du monde dans un communiqué. L’ONG demande aussi "un accueil plus digne des personnes migrantes en garantissant l'accès à des droits fondamentaux en matière de santé notamment en rattachant l'Aide Médicale d'État au régime général. En s'opposant à toute forme de discrimination et de stigmatisation qui mettent ces milliers d’êtres humains en situation d'extrême souffrance".

"On n'appelle pas à un vote précis, parce que nous sommes dans un rôle associatif, mais nous nous prononçons sur des valeurs parce qu’il faut en hiérarchiser les choses entre ultralibéralisme et extrême droite", a expliqué Thierry Malvezin, copilote du groupe France et membre du collège régional Auvergne-Rhône-Alpes de Médecins du monde. De ce fait, l’ONG s’est aussi adressée, sans le nommer, à Emmanuel Macron : "Médecins du monde met fermement en garde contre les tentations de politiques libérales qui précarisent les plus vulnérables, fragilisent notre système et notre protection sociale."

Une vingtaine d'associatifs de Médecins du monde seront présents ce mercredi matin place Sathonay. Ils seront accompagnés d'autres partenaires, dont la Cimade. Cette matinée sera suivie d'une campagne d'affichage public de cet appel de Lyon.