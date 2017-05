En Marche bien positionné pour les législatives dans le Rhône

Élu 8e président de la Ve République avec 66,10% des suffrages face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron récolte de très bons scores dans le Rhône, où le Front national est en dessous de ses résultats nationaux. Le mouvement En Marche est bien positionné dans plusieurs des 14 circonscriptions du département en vue des législatives.

© AFP Boris Horvat Emmanuel Macron en meeting à Toulon

Front républicain aidant, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans toutes les circonscriptions du Rhône et toutes les communes du Grand Lyon (voir notre carte). D'excellents résultats pour le leader d'En Marche, renforcés par la faiblesse du FN dans le département. Certains territoires ont néanmoins porté Marine Le Pen au-delà de 35% des suffrages. La fracture entre grandes villes et périphérie présente au niveau national se retrouve dans le Rhône.

Emmanuel Macron arrive largement en tête dans les quatre premières circonscriptions du Rhône. Sur ces territoires urbains de Lyon et sa proche banlieue, le candidat En Marche rafle plus de 80% des suffrages exprimés. A l'inverse, les 9e, 11e et 13e circonscriptions voient Marine Le Pen réaliser ses meilleurs scores sur le département. La candidate frontiste y glane plus de 35% des voix.

Là où elle est la plus importante, l'abstention ne semble pas avoir particulièrement favorisé le Front national. Dans la 6e circonscription, où 29,28% des électeurs ont boudé les urnes, Marine Le Pen n'est qu'à 20,49%. Elle émarge à 26,65% des voix dans la 7e, alors que 32,66 % d'électeurs se sont abstenus. Enfin, dans la 14e circonscription, la candidate frontiste est à 31,11% pour 33,64% d'abstention.

En Marche vers les législatives

Aucun candidat n'a encore été officiellement investi par le mouvement En Marche dans le Rhône. Mais celui-ci est particulièrement bien positionné dans plusieurs circonscriptions du département en vue des législatives. Dans la 1re notamment, où Thierry Braillard et Thomas Rudigoz se disputent l'investiture, mais surtout dans les 2e et 3e. Dans la 6e circonscription, fief historique du PS mais qui a voté massivement pour En Marche au premier tour, le possible duel entre Najat Vallaud-Belkacem et Bruno Bonnell devrait être l'un des plus scrutés de la séquence législative dans le Rhône. Dans les 7e et 14e circonscription, la France Insoumise jouera au minimum un rôle d'arbitre. Une victoire de Michèle Picard dans la 14e, que le PS avait reprise aux communistes en 2012, est possible.

Très marqués par la défaite du candidat Fillon, Les Républicains du Rhône pourraient se trouver menacés dans plusieurs circonscriptions. Dominique Nachury dans la 4e, Georges Fenech dans la 11e ou encore Philippe Meunier dans la 13e devront batailler ferme pour conserver leur mandat. Philippe Cochet dans la 5e, Patrice Verchère dans la 8e et Christophe Guilloteau dans la 10e peuvent se montrer plus confiants. Enfin, dans les circonscriptions visées par le FN, Christophe Boudot sera opposé à Bernard Perrut dans la 9e, sans négliger l'hypothèse d'une triangulaire avec le candidat investi par En Marche ; les 10e, 11e et 14e circonscriptions sont aussi jugées "gagnables" par la fédération FN du Rhône, même si la tâche s'annonce ardue.

D'après les deux tours de présidentielle, c'est vers un partage de ses 14 circonscriptions entre En Marche et Les Républicains que le Rhône s'achemine.

