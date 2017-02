Dans le Rhône, les militants écolos "approuvent" le ralliement à Hamon

Les militants du parti Europe Écologie-Les Verts ont validé à près de 80% le ralliement de Yannick Jadot au candidat PS Benoît Hamon en vue de la présidentielle. Un accord qui satisfait également la section locale du Rhône.

Pierre Hémon © Tim Douet

"Comme un peu partout les militants approuvent, à hauteur de 80%". Pour Pierre Hémon, président du groupe EELV au Grand Lyon, le ralliement de Yannick Jadot à Benoit Hamon rencontre l'adhésion de la base du parti. Et les chiffres lui donnent raison, 79,53% des 9433 suffrages exprimés au niveau national valident ce choix. "Les militants sont satisfaits de la démarche et de la perspective que cela ouvre", analyse Pierre Hémon. "Sur Notre-Dame-des-Landes, sur Bure, sur la transition écologique, des engagements ont été pris", souligne-t-il. Pierre Hémon se félicite du taux de participation, proche de 55%, pour un scrutin annoncé 72 heures à l'avance et réalisé via internet. C'est donc "vraiment la famille écologiste" qui s'est exprimée, conclut-il.

"Chez Benoît Hamon, l'écologie structure sa pensée"

Mais pourquoi avoir choisi le candidat du parti socialiste, avec lequel EELV a eu des désaccords ces cinq dernières années, notamment au sein du gouvernement, plutôt qu'à un Jean-Luc Mélenchon par exemple ? Lequel a fait sa transition écologique en 2012. "Il y a une différence fondamentale dans les deux programmes, répond Hémon, chez Benoît Hamon l'écologie est le squelette de son programme, elle structure sa pensée, alors que chez Mélenchon, certes il y a une évolution, mais ce n'est qu'un partie de son programme."

Pour Elliott Aubin, adjoint à la maire du 1er arrondissement et soutien de Jean-Luc Mélenchon, la raison de cet accord "relève plus de la magouille politicienne". "Je ne suis pas sûr que cela se relève à leur avantage, enchaîne-il, il y a eu des accords d'échanges de siège mais pas d'échange programmatique". Pour lui, Mélenchon était évidemment "le mieux placé pour fédérer". "Pas par rapport à son personnage mais au regard du processus de contributions qui a nourri son programme".