À Lyon, les militants En Marche satisfaits par la prestation de Macron

Ce mercredi soir à 20h30, les partisans d'En Marche s'étaient donnés rendez-vous pour suivre le débat de l'entre-deux-tours. Réunis au Harner, un bar du 3e arrondissement, l’évènement organisé par le comité des Jeunes avec Macron a regroupé 100 personnes visiblement satisfaites par la prestation d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen.

© Malia Coutand Les Jeunes avec Macron réunis au Harner (Lyon 3e) pour suivre le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Les premiers militants arrivent vers 20h15. Sont déjà présents les organisateurs de l'évènement : le comité des Jeunes avec Macron de Lyon. La soirée commence timidement avec quelques personnes installées près des écrans de télévision. En attendant le début de ce débat d'entre-deux-tours, la quarantaine de personnes présente fait connaissance. Mélanie a 28 ans, elle est active au sein du mouvement En Marche. Pour elle, ce débat est l'occasion de comprendre ''les arguments des deux candidats pour pouvoir mieux convaincre les gens par la suite'' et notamment combattre le FN. Elle souhaite une victoire totale du candidat ''Même si Macron est donné gagnant, je n'ai pas envie qu'il passe avec seulement 50,25% des voix''.

Jimmy Brumant, 24 ans, est référent des Jeunes avec Macron depuis le mois d'août. Il est l'organisateur de cet événement qu'il appelle dans le jargon une ''Support party''. C'est l'occasion ''de faire campagne ensemble et de tisser des liens entre nous'' continue-t-il. Le jeune homme attend de ce débat que ''Macron soit plus offensif face à Marine Le Pen (…) qui elle est dans le jeu de la peur. Elle n'offre pas de vraies solutions.''

Un débat qui fait réagir les partisans d'En Marche mais pas seulement

Marine Le Pen est la première à prendre la parole, ce qui semble agacer certains qui n'attendent que l'arrivée d'Emmanuel Macron. La répartie du candidat d'En Marche face à la candidate FN satisfait les militants qui l'applaudissent A mi-débat, des sourires crispés apparaissent. Pour Virginie, 52 ans et adhérente d'En Marche depuis 2016 ''un débat avec Marine Le Pen est abominable, elle ne répond à aucune question''. Au contraire, elle qualifie le vainqueur du premier tour de ‘’calme’', ''On veut un président bienveillant et optimiste'' complète-t-elle. La militante soutient pleinement Emmanuel Macron, ‘'Je vais voter pour un candidat à la présidentielle qui me correspond complètement, c'est la première fois de ma vie !''.

Jean, 34 ans, travaille au Harner, ce libanais trouve que cette initiative de rassemblement est ''une très bonne chose !'' bien qu’il ne soutienne pas le candidat d’En Marche. ''Je ne suis pas du FN mais pas non plus pour Macron'' explique-t-il. D'après lui, il est dommage que le candidat ne parle pas plus du devenir de l'Afrique et du Franc CFA ''il n'a pas d'avis sur la question au contraire de Marine Le Pen’' termine-il. La salle ne désemplit pas avant les derniers mots d'Emmanuel Macron accompagnées par les applaudissent des militants.

La candidate du FN jugée ''arrogante'', face à un candidat ''calme''

Le débat terminé, le bar se vide. Il est 23h30 passées et les derniers « marcheurs » débriefent ces deux heures de duel télévisé. Christophe 45 ans, est arrivé en cours de débat, mais semble convaincu : ''J'ai trouvé que Macron était concentré sur le projet, alors que Marine Le Pen était plutôt arrogante et narquoise. Elle essayait de le déstabiliser.'' Anne, une des premières arrivées à cette soirée, se dit satisfaite par la prestation d'Emmanuel Macron. D'après elle, le candidat d'En Marche a été ''patient'' et ''digne''. A l'inverse, la candidate FN ne l'a pas enchantée. ''Elle ne faisait que contester, (…) je l'ai trouvée gamine.'' argumente-t-elle.

Quant à Carole, venue soutenir son candidat ''Il fallait beaucoup de patience à Macron face à Marine Le Pen !'' Pour cette militante déjà convaincue, ce débat n'a fait que renforcé ses positions ''Le moment fort de cette soirée a été la conclusion. Il ne promet rien d'irréalisable, mais c'est concret et réaliste.'' explique-t-elle. Avant de partir, elle termine déterminée ''Le prochain président c'est Macron''. Rendez-vous dimanche prochain.