Le secrétaire national du PCF à la rencontre des Vaudais

Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, sera présent ce mercredi à Vaulx-en-Velin à l’occasion des 40 ans de la politique de la ville.

© THOMAS SAMSON / AFP Pierre Laurent

C’est pour rencontrer les habitants et les acteurs de la solidarité, que Pierre Laurent se rendra ce mercredi à Vaulx-en-Velin, bastion local communiste. Après la venue de François Hollande mardi dernier, au tour du dirigeant communiste se rendre sur le terrain pour saisir l’impact des 40 années la politique de la ville auprès des habitants.

Pierre Laurent, dont le parti a accordé son soutien à Jean-Luc Mélenchon, ira d’abord déambuler sur le marché du Mas du Taureau et dans les quartiers de la Tase et de la Soie, en fin de matinée. Il se rendra ensuite à la boule en soie pour un déjeuner, accompagné des candidats PCF des 10e, 7e et 13e circonscriptions du Rhône aux élections législatives.

Pour finir, le secrétaire national du PCF, aussi partisan d’une alliance de la gauche pour les présidentielles, ira à la rencontre des acteurs du Secours populaire, au centre Lamaze, afin de discuter des conditions de vie des vaudais et notamment des habitants des quartiers concernés par la politique de la ville.