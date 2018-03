Saint-Priest va nommer un lieu en hommage au colonel Beltrame

Après une minute de silence et une Marseillaise en ouverture du conseil municipal, le maire de Saint-Priest a proposé de voter prochainement une délibération pour donner à une rue ou à un lieu de la commune le nom du colonel Arnaud Beltrame, assassiné lors de l'attaque du supermarché de Trèbes.

Gendarmerie Nationale Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame en février 2018

La proposition a fait l'unanimité. Ce jeudi soir, Gilles Gascon (LR) a souhaité que le conseil municipal de Saint-Priest vote prochainement une délibération pour attribuer à une rue ou à un lieu de la commune le nom du colonel Arnaud Beltrame. "L'exemple exceptionnel que donne à notre nation l'acte héroïque du colonel Arnaud Beltrame [...]. Le don de sa vie à la place d'un otage inspire un respect infini [...]", a-t-il déclaré après avoir rendu hommage aux quatre victimes assassinées lors de l'attentat de Carcassonne et Trèbes.

Promu colonel à titre posthume et élevé au grade de Commandeur de la Légion d'Honneur, Arnaud Beltrame avait laissé son téléphone allumé pour permettre à ses collègues d'entendre les échanges avec le terroriste ayant prêté allégeance à l'Etat Islamique. Ses derniers mots appelaient à l'assaut pour que les forces du GIGN interviennent alors que le gendarme se faisait poignardé après avoir tenté de désarmer l'auteur de cette violente prise d'otage. À Saint-Priest, attribuer le nom d'une rue au colonel à vocation à marquer "symboliquement notre souvenir et notre attachement à tous nos compatriotes morts à cause de la barbarie", selon les mots du maire. Plusieurs autres communes ont décidé de voter des décisions similaires ces derniers jours. À Alès, dans le Gard, un square sera prochainement baptisé du nom du gendarme.