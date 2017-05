Retrait de T. Braillard : les candidats de la 1re circo réagissent

Thierry Braillard, ex-candidat aux législatives dans la 1re circonscription du Rhône, s’est vu refuser l’investiture par En Marche et a décidé de se retirer de la vie politique. Julien Giraudo (PCF) et Margaux Vidal (PS), candidats dans la 1re circonscription, qualifient cette décision de "clarification nécessaire".

© Tim Douet Thierry Braillard aux côtés de Gérard Collomb

Le secrétaire d’État sortant chargé des sports, Thierry Braillard, renonce à sa candidature aux élections législatives et se retire de la vie politique. Malgré son soutien à La République En Marche, celle-ci a décidé d’accorder l’investiture à son adversaire Thomas Rudigoz. Face au retrait du candidat autrefois investi par le PS et le PRG, Julien Giraudo et Margaux Vidal, candidats PCF et PS dans la 1re circonscription du Rhône, réagissent.

"Une mise au point indispensable"

Julien Giraudo et Margaux Vidal ont affirmé que la décision de Thierry Braillard apportait "une clarification nécessaire", alors que "nos concitoyens se détournent davantage de la politique". Pour les candidats issus de l’union du PCF et du PS, il s’agit d’une "mise au point indispensable au débat public". Dans la continuité des programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon, ils souhaitent alors "porter une alternative crédible aux politiques libérales qui nous menacent, comme le confirme l’élection d’un Premier Ministre membre des Républicains", expliquent les deux candidats.