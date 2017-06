Métropole de Lyon : Gérard Collomb n’est plus le président

Mardi 27 juin, Gérard Collomb a démissionné de ses fonctions de président de la métropole lyonnaise. Le nouveau nom de son successeur sera connu le 10 juillet prochain.

© Tim Douet Gérard Collomb avec Emmanuel Macron, à Lyon, en juin 2016.

Gérard Collomb, actuel ministre de l’Intérieur, n’est plus président de la métropole de Lyon. Ce dernier va devoir abandonner ce poste qu’il occupait depuis 2015. Il reste tout de même, à ce jour, ministre de l’Intérieur et maire de la Ville de Lyon. Une séance sera tenue le 10 juillet prochain à la Métropole pour élire le nouveau président ainsi que les vice-présidents et les membres de la commission permanente. Il avait admis quitter ses fonctions lyonnaises “avec un petit pincement de cœur”. Avant de rajouter : “Depuis quinze ans, j’y avais mis toute mon âme et mon énergie”. Depuis, le ministre régalien a pris ses marques dans ses nouvelles fonctions ministérielles. Par ailleurs, il avait annoncé lors de ce qui devrait être son dernier conseil municipal : “mon cœur et mon œil vigilant seront toujours tournés vers Lyon et les dossiers lyonnais ne souffriront pas de ma présence à Paris du ministère de l'Intérieur”, le tout en revendiquant fièrement ce qu’il nomme “le modèle lyonnais”. David Kimelfeld, le maire du 4e arrondissement et le favori pour lui succéder au Grand Lyon.

En attendant, Gérard Collomb n’a toujours pas démissionné de ses fonctions à la municipalité de Lyon. Cela ne devrait être qu’une question de temps.