Gérard Collomb ministre de l’Intérieur : qu'en pensent les Lyonnais ?

Alors qu’Édouard Philippe vient de présenter son gouvernement aux Français, les commentaires vont bon train sur les nouveaux ministres. Parmi eux, le sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb a été nommé ministre de l’Intérieur. Place des Terreaux, les Lyonnais ont leur avis sur la question.

©Tim Douet Gérard Collomb a été investi ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement.

La soixantaine et la moustache finement taillée, Jean connaît bien le maire de Lyon. “Je l’ai soutenu dès sa première annonce, au Ninkasi il y a une vingtaine d’années, évoque le vieil homme en costard, c’est normal qu’il soit nommé, il a fait énormément de choses pour Lyon, et pourrait en faire tout autant pour le pays”. Même son de cloche pour Myriam, étudiante lyonnaise : “Il y a sa place, il est maire d’une grande ville, l’une des trois principales. Tant qu’il est au gouvernement, je suis contente parce qu’il nous représente.” Certains en sont même de fervents partisans à l’instar d’Élisa : “C’est quelqu’un d’impliqué pour la métropole, on le voit régulièrement auprès des gens. Il a fait de très bonnes actions sur Lyon !” Quant à Jacqueline, qui profite de ce mercredi ensoleillé, l’annonce est une bonne chose malgré que le nouveau premier flic de France soit obligé de quitter la métropole : “C’est dommage, il a beaucoup fait pour la ville de Lyon.”

Sera-t-il un bon ministre ?

C’est en tout cas l’avis de Romain: “J’ai toujours bien aimé son franc-parlé et la manière dont il gère les choses. La Fête des Lumières par exemple : la décision n’était pas facile à prendre, mais il a décidé de l’annuler pour des questions de sécurité”. Un peu plus loin à Muriel, adossée à la vitrine d’un magasin partage cet avis : "En tant que maire de Lyon il a toujours fait ce qu’il fallait. Ça lui ira comme un gant !’’ A contrario, une jeune maman n’est pas du tout du même avis : "J’avoue que je n’ai pas une grande confiance en lui, il est assez opportuniste.’’ Selon Jacqueline : "Ministre de l’Intérieur il y a du boulot ! Et il a 70 ans, il n’en a plus 20. Déjà dimanche dernier il avait l’air fatigué”, complète la Lyonnaise.

Qui pour le remplacer à Lyon ?

Cette nomination “est une bonne chose” appuie Samia. Mais la cadre patientant à l’ombre du musée d’art moderne “ne voit personne pour le remplacer à la mairie”. Anne-Maïsha se confie sur un maire qu’elle semble apprécier : “Il s’est montré très présent auprès de [Macron]. Je pense vraiment qu’il manquerait une figure emblématique à la métropole”, admet la jeune fille qui profite du soleil avec ses amies. Militante au Parti socialiste, Hélène imagine déjà David Kimelfeld, élu de la commune de Lyon pour le remplacer à la mairie. “Mais ce qui n’est pas joué, c’est qu’ils fragilisent leur position pour élections de 2020”, ajoute la jeune femme.

Collomb ? Ils l’auraient vu à la Culture ou à l’Aménagement du Territoire

Mais Gérard Collomb aurait-il pu briguer un autre ministère ? Éden l’aurait bien vu au “ministère de la Culture, car c’est une ville culturelle Lyon, donc il pourrait bien défendre cette cause”. Libraire à l’Archipel, l’idée faire rire Lara, “certainement pas !” s’exclame-t-elle. Un point de vue certainement motivé par la coupe des subventions au Salon du livre.

“M. Collomb, l'ancien socialiste ? interroge Sonia, une Parisienne de passage par la capitale des Gaules, je l’aurai bien vu [au ministère de] l'aménagement et du territoire”. Farida désapprouve : “Quand je pense que c'est le maire de Lyon qui a voulu faire un périphérique payant, alors qu'il de gauche..." À l’écouter, Farida est l’une des déçues de la gauche "Ce qui me dérange, c’est le fait qu’ils se disent socialiste. Ils veulent juste une bonne retraite !’’