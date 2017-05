E. Imberton : "Collomb a les qualités d'un fédérateur d'énergies"

Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, Emmanuel Imberton a réagi à la nomination de Gérard Collomb au poste de ministre de l’Intérieur.

© Tim Douet Emmanuel Imberton.

Il félicite l’ex-maire de Lyon et reconnaît "les qualités de fédérateur d’énergies au profit de l’intérêt collectif" de Gérard Collomb, et est convaincu qu’il "saura mettre à profit sa détermination au service des intérêts nationaux, et notamment de la sécurité des Français." Le Président de la CCI Lyon Métropole met en avant la réussite de Gérard Collomb dans l’exercice de ses mandats passés, notamment à travers les partenariats entre privé et public : "Ce "savoir-faire ensemble lyonnais", secret de la réussite d’une dynamique où acteurs politiques et économiques travaillent vraiment de concert a prouvé son efficacité : la Métropole de Lyon est aujourd’hui aux premières places en matière de performance économique au niveau européen". Il espère, enfin, qu’"au sein du gouvernement, Gérard Collomb sera un ardent promoteur des CCI dont il a pu, sur notre territoire métropolitain, mesurer les compétences et l’efficacité au service des entreprises."