Conseil municipal: Collomb promet de garder "un œil vigilant" sur Lyon

Entre mise en avant de son "modèle lyonnais" et de son action gouvernementale, Gérard Collomb a ouvert ce lundi ce qui pourrait être son dernier conseil municipal.

© Tim Douet Gérard Collomb au conseil de la métropole

Ce lundi, dans un discours similaire, mais plus court, à celui qu'il a prononcé la semaine passée lors du conseil de la métropole de Lyon, Gérard Collomb a ouvert ce qui pourrait être son dernier conseil municipal de Lyon. Prochainement, comme le veut l'usage ministériel, le ministre de l'Intérieur va devoir laisser sa place à Lyon. Lors du conseil de la métropole le 22 mai dernier, il avait indiqué qu'il quitterait sa présidence après les législatives. Mais ce lundi, il n'a pas indiqué de date précise à laquelle il se retira de son poste de maire. Gérard Collomb a tout de même acté son départ en indiquant : "mon cœur et mon œil vigilant seront toujours tournés vers Lyon et les dossiers lyonnais ne souffriront pas de ma présence à paris du ministère de l’intérieur."

Gérard Collomb a donc réaffirmé son rôle de chef de la majorité municipale, même de loin, alors que sa succession à la mairie ne semble pas avoir été tranchée et que les noms de Georges Képénékian et David Kimelfeld reviennent avec insistance.

Le ministre de l'Intérieur a fini par, une nouvelle fois, mettre en avant son modèle lyonnais : "Je parlais souvent du modèle lyonnais, cela faisait parfois rire, mais il a fini par être repéré. Et la première vertu du modèle lyonnais est de savoir travailler ensemble en rassemblant largement les sensibilités politiques." Un modèle lyonnais porté aujourd'hui par En Marche a conclu le maire de Lyon.