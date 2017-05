Conseil municipal: Collomb examinera ''de très près'' le droit d’asile

Lors du conseil municipal ce lundi 29 mai, le ministre Collomb a précisé découvrir "tous les aspects" de la problématique du droit d'asile dans le cadre de ses nouvelles fonctions de 1er flic de France.

©Tim Douet Gérard Collomb au conseil municipal le 29 mai 2017

À son arrivée au conseil, ''M. le maire, M. le ministre'', est accueilli par une véritable standing ovation. Suite à cet accueil chaleureux, le nouveau locataire de la place Beauvau a entamé un discours sur son attachement à la ville de Lyon, qu’il juge ''de plus en plus attractive pour son dynamisme économique mais aussi pour sa beauté'' et sur laquelle il promet de garder ''un œil vigilant''. Durant le conseil, plusieurs élus l’ont interpellés concernant la précarité, les SDF, la prostitution et la délinquance à Lyon. Des problématiques que le ministre se dit prêt à prendre en compte et à traiter à l'échelle nationale. Le chef du groupe d'opposition, Stéphane Guilland (LR), n’a quant à lui pas manquer de piquer le nouveau ministre en lui rappelant qu’il ne pourra plus rejeter la faute sur l’État. ''En tant que ministre, vous avez une obligation de résultat'', insiste le conseiller du 8e arrondissement.

Distinguer de manière stricte le droit d'asile et les autres types d'immigration

Gérard Collomb a tenu à préciser que son ministère aurait "à examiner de très près la problématique du droit d’asile". Celui qui dénonçait en octobre 2016 une ''immigration débridée'' a sans doute pris la mesure de sa responsabilité au niveau national. ''J’en découvre tous les aspects depuis les territoires lointains. Il va falloir distinguer de manière stricte ce qui est droit d’asile et ce qui est un autre type d’immigration'', déclare Gérard Collomb aux conseillers présents. Il s’est notamment attardé sur les demandeurs d’asile albanais qui d’après lui forme un ''phénomène tout particulier qui touche l'agglomération lyonnaise et plus généralement l'Est de la France.''

Des moyens supplémentaires pour les forces de l'ordre

Pour le deuxième chantier prioritaire, les forces de l’ordre se voit de nouveau promettre des moyens supplémentaires. ''Le président souhaite créer 10 000 postes en matière de forces de l’ordre. Nous avons à les créer et à les réorganiser davantage dans la proximité. Et nous avons à faire évoluer nos lois pour que nos procédures soient moins longues qu’aujourd’hui.'' Gérard Collomb a insisté sur le soutien qu'il souhaite apporter et la gratitude qu’il souhaite témoigner aux forces de l’ordre. ''Elles risquent parfois leur vie pour nous protéger. Il y a dans les missions que je devrais remplir l’insécurité du quotidien et croyez-moi j’en mesure depuis quelques jours l‘extrême ampleur’’. Une ampleur qui ne devrait pas être atténué par le prochain sommet des ministres européens auquel Gérard Collomb assistera.